Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook, WhatsApp en Instagram, zag donderdag bijna een kwart van zijn beurswaarde verdampen op de beurs in New York. Bij de openingsbel ging zo meer dan 80 miljard dollar aan beurswaarde in rook op en de koers van het aandeel zakte tot het laagste niveau sinds 2016. Beleggers zijn namelijk flink geschrokken van het kwartaalbericht van het socialemediabedrijf.