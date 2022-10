Anders dan zorgminister Ernst Kuipers eerder had gemeld, zijn er toch geluidsopnamen bewaard gebleven van vergaderingen over corona van het Outbreak Management Team (OMT). Kuipers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het niet de bedoeling is dat opnamen worden bewaard. De regel is dat audio wordt vernietigd zodra het verslag van een OMT-vergadering klaar is.