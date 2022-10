Over de oorlog in Oekraïne rept hij niet, hoewel zijn wieg in de Krim stond en hij tot zijn 26e in het land woonde. Oleg Ljoebitsj vertelt liever wie God voor hem is en wie Hij voor anderen wil zijn. „Ga, en vertel wat de Heere met jou gedaan heeft, staat er in Markus 5: 19. Dat wil ik doen.”