Chaos is nog eigenlijk een understatement om de huidige situatie op financieel-economisch gebied in het Verenigd Koninkrijk te omschrijven. In dat land zijn de rentes de laatste dagen geëxplodeerd en de waarde van het Britse pond bereikte de laagste stand ooit tegenover de dollar. Het pond is zelfs minder waard geworden tegenover de euro, de munt die de laatste tijd in de hoek zit waar harde klappen vallen.