VS en China houden handelsbesprekingen in Zwitserland

Minister van Financiën Scott Bessent en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer zijn namens de Verenigde Staten aanwezig, aldus hun kantoren. Vicepremier He Lifeng woont de besprekingen namens China bij, maakte het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bekend.

„Mijn gevoel is dat dit om de-escalatie zal gaan, niet om de grote handelsdeal”, zei Bessent tegen Fox News. In dat interview zei hij ook dat de regering-Trump de handel in textiel en soortgelijke goederen niet wilde loskoppelen van China. Wel is Washington vastbesloten om de productie van strategische industrieën zoals halfgeleiders, medicijnen en staal terug te brengen naar de VS, aldus Bessent.