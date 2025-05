Philips omlaag op somber Damrak na winstwaarschuwing

De Europese beurzen stonden verder onder druk, mede door een negatieve start van de handel op Wall Street dinsdag. De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde 0,1 procent in de min op 895,58 punten. De MidKap ging 0,5 procent omlaag tot 837,34 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 0,5 procent. Londen wist met een kleine plus van 0,1 procent te eindigen.

Shell eindigde 0,4 procent hoger. Het olie- en gasconcern verloor een dag eerder nog 1,9 procent. Die daling volgde op berichten dat Shell zijn Britse branchegenoot BP zou willen overnemen.

Techinvesteerder Prosus won 1,7 procent, goed voor de eerste plek in de AEX. Dinsdag werd bekend dat de Britse maaltijdbezorger Deliveroo (plus 1,9 procent) heeft ingestemd met de overname door de Amerikaanse branchegenoot DoorDash voor omgerekend 3,4 miljard euro. Het bestuur van Deliveroo beveelt aandeelhouders aan om in te stemmen met het voorstel. DoorDash heeft twee derde van de Amerikaanse markt voor het bezorgen van restaurantmaaltijden in handen. In de bezorgbranche is een overnamegolf gaande. Eerder dit jaar werd bekend dat Prosus het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway overneemt, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl.

PostNL ging ruim 4 procent omlaag. De pakket- en postbezorger ziet meer economische onzekerheid en onrust door de importheffingen van president Donald Trump, maar het is nog onduidelijk wat de impact precies zal zijn. PostNL houdt dan ook vast aan de verwachtingen voor dit jaar en geeft aan zijn plannen aan te passen als dat nodig is.

Ebusco, een aandeel dat de laatste tijd alle kanten opschiet, maakte een koerssprong van 40 procent. Het bedrijf meldde dat de faillissementsaanvraag die een toeleverancier voor de elektrische bussenbouwer heeft ingediend, is ingetrokken.