Spanje merkt duidelijk dat het toerisme in het land weer is aangetrokken na de coronapandemie. De economie van het Zuid-Europese vakantieland groeide in het tweede kwartaal met 1,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat was sterker dan een eerdere raming van het Spaanse statistiekbureau INE van een groei van 1,1 procent. Naast de belangrijke toeristische sector werd de groei ook aangedreven door de export.