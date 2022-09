In de jaren 70 was niet alleen de inflatie historisch hoog, er heerste ook krapte op de arbeidsmarkt en er stond een overambitieus kabinet in de startblokken. Er zijn duidelijke parallellen, constateert hoogleraar Jan Luiten van Zanden, die denkt dat bedrijven een deel van de oplossing kunnen zijn voor het koopkrachtvraagstuk.