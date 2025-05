Amazon boekt hogere winst en omzet, zorgen over heffingen blijven

De omzet steeg 9 procent tot 155,7 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een 20 procent hogere operationele winst van 18,4 miljard dollar.

Analisten vrezen dat de groei in het afgelopen kwartaal vertekend is, doordat Amerikaanse klanten mogelijk nog snel inkopen deden voordat importheffingen producten van de webwinkel duurder zouden maken. Maar in het lopende tweede kwartaal verwacht het bedrijf de omzet aanzienlijk op te blijven voeren, met 7 tot 11 procent.

De prognose voor de operationele winst viel echter tegen. Amazon verwacht dat dit resultaat tussen de 13 miljard en 17,5 miljard dollar uitkomt, terwijl analisten in doorsnee op 17,8 miljard dollar hadden gerekend.

Opnieuw was de clouddivisie AWS de grootste winstmachine voor het techbedrijf. Dit onderdeel biedt veel diensten aan voor dataopslag, maar groeit nu vooral hard doordat techbedrijven gebruikmaken van de rekenkracht in datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI).

In een toelichting op de kwartaalcijfers meldde topman Andy Jassy tevreden te zijn, „vooral over het tempo van innovatie en voortdurende verbeteringen van de klantervaring”. Hij noemde onder andere de nieuwe versie van de persoonlijke assistent Alexa en nieuwe chips voor de clouddivisie die AI-toepassingen ondersteunen als voorbeelden. Over de precieze impact van Donald Trumps importheffingen stond weinig in het kwartaalbericht.