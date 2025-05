Apple verkoopt meer iPhones, maar omzet krimpt in China

De omzet steeg in het tweede kwartaal van Apples gebroken boekjaar 5 procent tot 95,4 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 24,8 miljard dollar, ook bijna 5 procent meer dan een jaar eerder.

Handelsconflicten tussen de Verenigde Staten en handelspartners zorgen voor veel onzekerheid rond Apple. Het techbedrijf laat het overgrote deel van de iPhones in China maken. De Amerikaanse president Donald Trump pakt dat land juist het hardst aan met zijn importheffingen, hoewel smartphones voorlopig zijn uitgezonderd van de hoogste handelstarieven.

Topman Tim Cook zei dat heffingen in het lopende kwartaal Apple 900 miljoen dollar extra kosten. Hij zei ook dat sommige accessoires van Apple nog altijd te maken hadden met het zeer hoge handelstarief van 145 procent.

Op de voor elektronica belangrijke Chinese markt kampt Apple tegelijkertijd met felle concurrentie van Chinese merken. Hier daalde de omzet 2 procent. Volgens Cook was de omzet gelijk gebleven na een correctie voor ongunstige wisselkoersen.

Apple blijft waarschijnlijk last houden van onzekerheid rond Trumps handelsbeleid. De president liet eerder weten dat smartphones en elektronica uiteindelijk ook te maken krijgen met hogere importheffingen. Apple wil nu veel productie verplaatsen naar andere landen. De meeste iPhones moeten in het lopende kwartaal uit India komen. iPads en andere gadgets zullen vooral in Vietnam worden gemaakt, zei Cook in een gesprek met analisten.

De verkoopcijfers van het afgelopen kwartaal zijn mogelijk ook extra geholpen door Amerikaanse klanten die nog snel Apple-apparaten kochten voordat importheffingen ze duurder zouden maken. Maar Cook zei dat Apple hier geen overtuigend bewijs voor zag.

Apple kondigde ook hogere beloningen voor aandeelhouders aan. Het dividend gaat 4 procent omhoog en het concern koopt voor 100 miljard dollar eigen aandelen in, wat de waarde van de overige stukken stuwt.