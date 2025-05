Beleggers in New York opgetogen na cijfers Meta en Microsoft

De Dow-Jonesindex won 0,2 procent tot 40.752,78 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 5604,10 punten en techbeurs Nasdaq blonk uit met een winst van 1,5 procent tot 17.710,74 punten.

Meta eindigde ruim 4 procent hoger. Het bedrijf voerde de omzet en winst op en topman Mark Zuckerberg sprak van een sterk begin van het jaar, waarin economische zorgen vooralsnog geen rem hebben gezet op advertentie-uitgaven.

Microsoft steeg ruim 7 procent. Ook dit techbedrijf boekte meer omzet en winst, mede dankzij de cloudactiviteiten die veel ontwikkelingen op het gebied van AI ondersteunen.

Beleggers kregen onder andere cijfers over de arbeidsmarkt te verwerken. Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering van vorige week steeg harder dan verwacht. Gedurende de handelssessie werd uit cijfers van marktonderzoeker ISM ook duidelijk dat de Amerikaanse maakindustrie in april verder is gekrompen, maar minder sterk dan economen in doorsnee hadden gevreesd. Woensdag werd duidelijk dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal licht is gekrompen, voornamelijk door het toegenomen handelstekort van de VS.

Ook McDonald’s kwam met kwartaalcijfers en zakte 1,9 procent. De fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht. Op de Amerikaanse thuismarkt lieten de verkopen van filialen die langer dan een jaar open zijn de grootste daling zien sinds de coronapandemie in 2020, door slecht weer en terughoudendheid bij consumenten.

Farmaceut Eli Lilly ging bijna 12 procent onderuit en kende de slechtste dag sinds 2008 op de beurs. Beleggers schrokken van het bericht dat zorgconcern CVS Health het obesitasmedicijn van Eli Lilly van zijn lijst met voorkeursmiddelen haalt.

De olieprijzen stegen rond de 1,5 procent. De euro was 1,1291 dollar waard.