Vastgoedinvesteerder Aedifica wil branchegenoot Cofinimmo kopen

Aedifica doet een bod in aandelen dat neerkomt op een prijs van 80,91 euro per aandeel van Cofinimmo. Dat is ruim een vijfde meer dan de koers voordat de handel in aandelen Cofinimmo woensdagmiddag sterk toenam en uiteindelijk werd opgeschort op de beurs in Brussel. Daarmee zou het eveneens Belgische Cofinimmo bijna 3,1 miljard euro waard zijn.

Het vastgoed van Aedifica heeft een waarde van 6,1 miljard euro, waarvan 673 miljoen euro aan Nederlands vastgoed zoals seniorenappartementen en verpleeghuizen. Cofinimmo heeft voor 6 miljard aan zorgvastgoed, kantoren en horecapanden. De Nederlandse portefeuille is 487 miljoen euro waard.