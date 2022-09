Annigje van der Sluis-Meesters (61) uit Staphorst is een van de burgers die dinsdag in een erehaag mag staan voor koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia. Samen met 45 plaatsgenoten in klederdracht en een kleine 100 provinciegenoten reist ze op Prinsjesdag naar Den Haag.