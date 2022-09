Met haar boek ”Het zwarte jaar” won schrijfster Ineke Kraijo in juli de eerste christelijke Young Adult Prize. De hoofdpersonen leven in Ierland, in 1847, tijdens de grote hongersnood. Wie een handje graan steelt, kan levenslang krijgen – of erger. Drie eerdere historische jeugdromans van Ineke Kraijo spelen zich ook af in Ierland: ”Kate”, ”Rose” en ”Eileen”.