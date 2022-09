Landbouwminister Henk Staghouwer is opgestapt. De ChristenUnie-minister is de eerste bewindsman van het vierde kabinet-Rutte die vertrekt. De koning heeft het ontslag inmiddels ingewilligd. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) neemt de taken van Staghouwer voorlopig over. Schouten was in het vorige kabinet minister van Landbouw.