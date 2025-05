Zorginstellingen breken met uitzendbureau om ongediplomeerden

Platform Follow the Money meldde dat het uitzendbureau uit Nieuwegein in het afgelopen halfjaar meer dan honderd ongediplomeerde medewerkers heeft ingezet. Ze werkten onder meer met mensen met een beperking en in de jeugdzorg.

Enver laat donderdag weten dat het contract met Allround Care op 1 april is opgezegd en dat er geen uitzendkrachten van hen meer worden ingezet. Prisma zegt de controles te hebben aangescherpt. „Het leveren van de beste zorg met gekwalificeerde mensen blijft onze hoogste prioriteit. De kwaliteit en veiligheid van de zorg voor onze cliënten staan bij ons altijd voorop”, aldus de organisatie.