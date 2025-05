Bram Moszkowicz probeert terugkeer in advocatuur ‘nog één keer’

Bram Moszkowicz gaat „nog een keer” proberen terug te keren in de advocatuur. Dat heeft de 64-jarige voormalig advocaat donderdagavond bekendgemaakt in Vandaag Inside. Moszkowicz werd in 2013 geschrapt van het tableau, zoals dat heet. Dat gebeurde omdat hij onder meer grote contante bedragen had aangenomen en cliënten onvoldoende had bijgestaan.