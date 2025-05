Nabestaanden overleden man Tenerife: stop met tonen beelden

De weduwe en dochter van de overleden man, Rolf Verdaasdonk, hebben dat geschreven in een persbericht dat is verstuurd door de organisatie Namens de Familie. Volgens de nabestaanden veroorzaakt het delen van de beelden „extra pijn, verdriet en onrust bij ons als nabestaanden. Wij vragen om respect voor onze rouw en privacy in deze buitengewoon moeilijke tijd.”

Spaanse media meldden eerder dat de man om het leven is gebracht door zijn zoon. Deze man van 34 werd opgepakt in San Miguel de Abona, in het zuiden van het Spaanse eiland. De politie meldde dat de verdachte familie was van het slachtoffer.