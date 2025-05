Beoogd ambassadeur VS wil inzetten op handel en veiligheid

De Texaanse zakenman noemde de handelsrelatie als eerste op zijn prioriteitenlijstje. Hij zei onder meer dat hij zal kijken of Amerikaanse lng-producenten meer kunnen verkopen in Nederland. Popolo benadrukte ook dat de VS een handelsoverschot hebben met Nederland, in tegenstelling tot veel andere Europese landen.

Over veiligheid zei Popolo dat hij zich zal inzetten om de Nederlandse defensie-uitgaven te verhogen naar 5 procent van het bbp. Nederland voldoet aan de huidige NAVO-norm van 2 procent, maar president Trump ziet dit graag worden verhoogd naar 5 procent. Ook zei hij te willen praten over de inzet van troepen op Oekraïens grondgebied na een vredesdeal met Rusland.

Verder wil Popolo zich richten op samenwerking op het gebied van technologie. Hij vindt dat Nederlandse bedrijven een sleutelrol spelen bij de productie van halfgeleiders en noemde Nederland een belangrijke partner in cyberveiligheid.

Popolo keek ook vooruit naar twee aanstaande evenementen, de herdenking van de bevrijding op het Amerikaanse kerkhof in Margraten later deze maand en de NAVO-top in Den Haag in juni. „Ik hoop daar met jullie steun de VS te vertegenwoordigen” zei hij tegen de senatoren.