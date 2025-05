ME ingezet bij rellen in Scheveningen, jongeren bekogelen politie

Een woordvoerster van de politie zegt dat verschillende groepen via sociale media dreigementen naar elkaar hadden geuit, wat uitmondde in de vechtpartij. Of de rust inmiddels is teruggekeerd, weet de woordvoerster niet. Er zijn voor zover zij weet geen gewonden gevallen en ook over eventuele aanhoudingen is bij haar vooralsnog niets bekend.

Een verslaggever van Omroep West die ter plaatse is, meldt dat hij en een persfotograaf dekking moesten zoeken omdat het te gevaarlijk was om verslag te doen. Verder schrijft hij dat het verkeer op de wegen richting Scheveningen inmiddels helemaal vaststaat.

Tram 1 en 9 rijden om en stoppen in beide richtingen niet bij een aantal haltes op last van de politie, meldt vervoerder HTM. Een verslaggever van het ANP zegt dat tram 1 waarin zij zat, werd omgeleid via de route van tram 9, tot Madurodam reed en daarna weer omkeerde.

Fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag heeft een spoeddebat aangevraagd over de ongeregeldheden. „De daders moeten we snoeihard aanpakken. Oppakken en opsluiten”, vindt De Mos. „Ik wil ook gebiedsverboden, huisarresten en een avondklok voor dit tuig. Daders met een asielstatus moeten subiet het land uit. We moeten dit meteen in de kiem smoren, anders zal het op Scheveningen de hele zomer bal zijn.”