Rafael Grossi, de chef van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), heeft donderdagmiddag met een delegatie deskundigen de grote kerncentrale in de regio Zaporizja geïnspecteerd. Het complex in Enerhodar, in het zuiden van Oekraïne, is de afgelopen tijd regelmatig onder vuur genomen. Rusland, dat de centrale heeft bezet, en Oekraïne beschuldigen elkaar van de aanvallen.