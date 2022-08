Een team van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is gearriveerd in Zaporizja, niet ver van de gelijknamige kerncentrale in het zuidoosten van Oekraïne. Het konvooi met het veertienkoppige team onder leiding van het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), Rafael Grossi, verliet de hoofdstad Kiev in de loop van de ochtend.