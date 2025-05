Trump spreekt maandag met Poetin over Oekraïne

„Het stoppen van het bloedbad, waarbij gemiddeld meer dan 5000 Russische en Oekraïense soldaten per week omkomen”, zal het onderwerp van het gesprek met Poetin zijn, aldus Trump, die het volledige bericht in hoofdletters optikte. Ook zullen de twee over handel spreken. „Hopelijk wordt het een productieve dag, komt er een staakt-het-vuren”.

Het is niet voor het eerst dat Trump en Poetin met elkaar bellen sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis in januari. Tot een ontmoeting kwam het nog niet.

Zaterdag spraken de ministers van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov van Rusland en Marco Rubio van de VS al met elkaar. Lavrov prees „de positieve rol” van de VS bij de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne die deze week plaatsvonden in Istanbul. Rubio verwelkomde de overeenkomst die werd bereikt over de uitwisseling van gevangenen. Het waren de eerste rechtstreekse gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in drie jaar.