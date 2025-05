Syrische regeringstroepen vallen IS-schuilplaatsen aan in Aleppo

Het is voor het eerst dat een dergelijke operatie is bekendgemaakt door de nieuwe machthebbers in Syrië.

De Syrische leider Ahmed al-Sharaa, die ooit een afdeling van al-Qaeda leidde, is al lang een tegenstander van IS en vocht tijdens de oorlog in het land tegen het zelfverklaarde kalifaat van de groep. Hij greep in december de macht in Damascus na de val van Bashar al-Assad.

De Amerikaanse president Donald Trump toonde zich eerder deze week onder de indruk van Al Sharaa na een ontmoeting in Saudi-Arabië. Hij noemde hem een „aantrekkelijke man met een zeer sterk verleden”.