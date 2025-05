Doden door tornado’s in Verenigde Staten

De verwoesting in de getroffen gebieden, zoals in de grote stad St. Louis, is groot, melden Amerikaanse media zoals CNN. Ook in Illinois en Indiana waren er tornado’s. Veel huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Ook braken veel hoogspanningskabels. „Onze stad rouwt”, aldus de burgemeester van St. Louis over het „werkelijk verschrikkelijke” verlies aan mensenlevens.

In een tiental staten zaten zaterdagochtend ruim 700.000 huizen en bedrijven zonder stroom, vooral in Missouri en Kentucky.