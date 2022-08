De verkoop van het zogenoemde ‘asielhotel’ in Albergen aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan doorgaan, zo heeft de rechtbank in Almelo maandag besloten. Het COA, dat asielzoekers wil onderbrengen in Hotel ‘t Elshuys, spande een kort geding aan tegen de eigenaresse van het hotel toen bleek dat zij onder de verkoop uit probeerde te komen.