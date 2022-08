De makelaar van de eigenaresse van het ‘asielhotel’ in Albergen heeft het pand zelf onder de aandacht gebracht bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit bleek maandag in de rechtbank in Almelo, tijdens het kort geding dat het COA heeft aangespannen tegen de eigenaresse om haar te houden aan het getekende koopcontract.