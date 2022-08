Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Turkije gewaarschuwd voor mogelijke sancties als het zaken blijft doen met Rusland. Washington maakt zich in toenemende mate zorgen over de Russische regering en bedrijven in Rusland die Turkije gebruiken om westerse handelsbeperkingen te omzeilen. Deze zijn opgelegd als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne zes maanden geleden.