OM stopt onderzoek naar fatbikeverkoper La Souris

In september werd bekend dat het OM een onderzoek was gestart naar La Souris en zijn eigenaar. Een maand eerder nam de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 1100 fatbikes in beslag. Na verschillende testen oordeelden de ILT en het OM dat de fatbikes een te hoog vermogen hadden en daarmee onder de regels voor bromfietsen vielen.

Het vermogen van een fatbike mag niet hoger zijn dan 250 watt. Het OM wilde de garantie van La Souris dat het vermogen van de in beslag genomen fatbikes niet hoger is dan dat. Die garantie heeft het bedrijf inmiddels gegeven.