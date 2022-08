Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) houdt vast aan zijn besluit om in Albergen een asielzoekerscentrum te vestigen. Hij heeft „nadrukkelijk aangegeven” dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het hotel in Albergen heeft gekocht om er asielzoekers te gaan huisvesten en „dat gaat ook gebeuren. Over hoe je dat doet, daar ga ik het met het gemeentebestuur over hebben.”