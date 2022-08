Piloten van de Eurowings gaan stemmen over een mogelijke staking bij de Duitse luchtvaartmaatschappij. Reden is het uitblijven van een akkoord over banen bij de dochteronderneming van Lufthansa. Volgens vakbond Vereinigung Cockpit wordt er nu gestemd, omdat er na verschillende gespreksronden geen schot in de onderhandelingen zit.