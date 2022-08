Farmers Defence Force: maak je op voor hardste acties ooit

Farmers Defence Force (FDF) is totaal niet tevreden over het eerste overleg dat boerenorganisaties met het kabinet hebben gehad. „Als ik zo de stemming een beetje proef, denk ik dat je je kunt opmaken voor de hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft”, zegt voorman Mark van den Oever. Hij wil niet zeggen om wat voor soort acties het gaat. „Daar gaan we niet over uitweiden, maar we gaan zeker escaleren. We bedenken altijd iets speciaals.”