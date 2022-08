Heineken komt met resultaten en verhoogt prijzen in horeca

Heineken komt maandag met een handelsupdate over het tweede kwartaal. In die periode zal de bierbrouwer naar verwachting veel profijt hebben gehad van de heropening van de horeca. Daar staat tegenover dat kosten van bijvoorbeeld graan en energie stegen, maar al eerder ving Heineken dat op met prijsstijgingen. Beide ontwikkelingen hadden zich in het eerste kwartaal al in gang gezet. De vraag is hoe ver de brouwer de prijzen kan verhogen tot consumenten bier te duur vinden.