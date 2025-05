Bloomberg: Shell overweegt overname branchegenoot BP

Over een samensmelting van de twee Britse concerns gaan al tientallen jaren af en toe geruchten. Het zou een van de grootste deals in de olie-industrie ooit zijn.

Volgens Bloomberg heeft Shell de afgelopen weken serieuzer met adviseurs gesproken over de haalbaarheid en voordelen van zo’n deal. Maar het concern zou er ook voor kunnen kiezen zich te richten op het inkopen van aandelen en kleinere overnames.

„Zoals we al vaak hebben gezegd, zijn we sterk gericht op het creëren van waarde bij Shell door te blijven focussen op prestaties, discipline en vereenvoudiging”, is alles wat een Shell-woordvoerder aan Bloomberg kwijt wilde. BP weigerde commentaar te geven.

BP kampt al langer met tegenvallende resultaten. Onder de vorige topman Bernard Looney besloot het bedrijf in 2020 om de olie- en gasproductie met 40 procent te verminderen en flink te investeren in hernieuwbare energie. Zijn opvolger Murray Auchincloss kondigde in februari een nieuwe strategie aan waarbij de verduurzaming weer meer naar de achtergrond verdwijnt.

De aandelen van BP hebben de afgelopen twaalf maanden al bijna een derde van hun waarde verloren, terwijl ook de olieprijzen flink zijn gedaald. De activistische investeerder Elliott noemde de nieuwe plannen van het bedrijf niet ambitieus genoeg. De firma heeft aangedrongen op extra maatregelen, anders zou BP een overnameprooi kunnen worden.

Shell-topman Wael Sawan vertelde analisten vrijdag nog dat Shell „uiteraard” blijft uitkijken naar fusies en overnames, maar voorzichtig zal zijn en dat „de lat hoog ligt”. Hij voegde eraan toe dat „we eerst ons eigen huis op orde moeten hebben” voordat we naar grote overnames kijken, en dat het bedrijf „nog werk te doen heeft” om zijn volledige potentieel te bereiken.

Shell is actief in meer dan zeventig landen en heeft 96.000 werknemers. Het personeelsbestand van BP telt meer dan 100.000 mensen, verspreid over ruim zestig landen.