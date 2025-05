Follow This: Shell kan miljarden beter in vergroening steken

Van Baal reageert op het bericht van persbureau Bloomberg dat Shell een overname van BP zou overwegen. Shell zou nog wel wachten op een verdere daling van de beurswaarde van BP voordat het besluit over een mogelijk bod.

Hoeveel geld hiermee precies gemoeid zou zijn, noemde Bloomberg niet. Maar de marktwaarde van BP op de beurs in Londen bedraagt zo’n 66 miljard euro.

Van Baal moet terugdenken aan de overname van het Britse energiebedrijf BG Group. Shell nam dat gasconcern in 2016 over voor zo’n 52 miljard dollar. Dat was de grootste overname door Shell ooit. Ook toen vond Van Baal dat het geld beter in schone energie had kunnen worden gestoken.

BP heeft juist aangekondigd flink meer te gaan investeren in olie en gas. Ook bij Shell lijkt vergroening onder topman Wael Sawan meer naar de achtergrond geraakt.

„Shell en BP hebben afgelopen jaren allebei hard geroepen dat ze sterk inzetten op schonere energie. Maar ze hebben er allebei weinig aan gedaan. Nu zeggen ze: het werkt niet. Maar ze hebben het eigenlijk nooit echt geprobeerd”, stelt Van Baal.

Follow This zette sinds 2016 als aandeelhouder voorstellen op agenda’s van jaarvergaderingen om olieconcerns ertoe te bewegen strengere klimaatdoelen aan te nemen. Dit jaar deed de club dit voor het eerst in jaren niet. Van Baal vond een pauze nodig om zorgen over vergeldingsmaatregelen tegen klimaatactivisme in de VS.