Techconcern Apple heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer omzet geboekt. Dat had de iPhonemaker niet te danken aan meer verkopen van producten, maar wel door de dienstentak. Daaronder vallen bijvoorbeeld streamingdiensten Apple Music en Apple TV+, maar ook betaaldienst Apple Pay. Onder de streep hield Apple bovendien minder winst over.