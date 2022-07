Nederlander veroordeeld tot vijf jaar na schietincident Antwerpen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 25-jarige Nederlander donderdag veroordeeld tot vijf jaar cel en 2000 euro boete. Mohamed A. werd in september vorig jaar in Alphen aan den Rijn aangehouden en aan België overgeleverd nadat hij in de Antwerpse deelgemeente Deurne een woning met daarin een echtpaar met acht kinderen onder vuur had genomen. Bij een wegblokkade tijdens zijn vlucht reed hij met hoge snelheid bijna twee agenten omver. Iedereen bleef ongedeerd.