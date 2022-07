De hoge inflatie is op steeds meer plaatsen te voelen en ook Britse liefhebbers van cheeseburgers krijgen daar last van. Fastfoodketen McDonald’s verhoogt de prijzen van die hamburger met 20 procent, de eerste aanpassing van de prijs in 14 jaar. Nu kost een cheeseburger nog 99 pence of bijna 1,20 euro, maar dat wordt 1,19 pond.