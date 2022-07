Supermarktconcern Jumbo is in het eerste halfjaar gegroeid. Dat kwam vooral door restaurantketen La Place die profiteerde van het opheffen van de coronamaatregelen. Ook de expansie van Jumbo in België droeg daar aan bij. De omzet van de supermarkten in Nederland bleef op niveau en ook de onlineomzet bleef gelijk aan die tijdens de coronajaren.