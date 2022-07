De 22-jarige man die vastzit voor de dood van een zes maanden oude baby in Rotterdam afgelopen zondag is de vader van het kindje. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee dinsdag. De baby kwam om het leven bij een steekincident. Hoe dat precies gebeurde, is nog niet duidelijk. Volgens de marechaussee, die onderzoek doet, zijn er sporen van geweld aangetroffen op het lichaam van het kind.