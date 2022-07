Het dodental als gevolg van de hittegolf in Spanje is opgelopen tot zeker 360, meldt het Spaanse onderzoeksinstituut Carlos III zaterdag. Volgens de eerste berekeningen vrijdag ging het nog om ruim tachtig doden in drie dagen tijd. De autoriteiten zeiden toen al rekening te houden met een forse stijging in de komende dagen. Ook in buurland Portugal zijn ruim tweehonderd mensen overleden door de hitte.