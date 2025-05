Bende zou voor miljoenen aan duiven hebben gestolen in Benelux

Inmiddels zijn drie verdachten aangehouden. Naar twee verdachten wordt nog gezocht, meldde het Belgische Openbaar Ministerie eerder deze week. Op 31 maart werden twee mannen van 24 en 45 jaar uit Vilvoorde aangehouden.

Ook werden honderd duiven teruggevonden. Vervolgens is een 40-jarige Roemeen aangehouden. Bij zijn ouders in Roemenië zijn nog eens 71 duiven teruggevonden. De man wordt op een later moment aan België overgeleverd. Van twee andere verdachten is de identiteit bekend, zij zijn nog voortvluchtig.

„Deze golf van diefstallen veroorzaakte grote ongerustheid binnen de wereld van de duivensport” Belgisch openbaar ministerie

De bende zocht op sociale media naar de winnaars van internationale wedstrijden. Ze gingen „enorm gewiekst te werk”, schrijft het openbaar ministerie in een persbericht. Zo gebruikten ze verschillende voertuigen die niet aan hen gelinkt kunnen worden. Ook communiceerden ze via een versleutelde verbinding zodat het lastig was hen te traceren.

„Deze golf van diefstallen veroorzaakte grote ongerustheid binnen de wereld van de duivensport”, aldus het OM. De politie kwam de bende op het spoor na een diefstal in Sint-Truiden in de nacht van 5 op 6 januari. Op het moment linken de onderzoekers minstens vijftien diefstallen aan de bende.

Na DNA-onderzoek zijn verschillende duiven teruggegeven aan de eigenaar. Ook organiseerde de Duivenliefhebbersbond een kijkdag voor mensen die een duif waren kwijtgeraakt. Het gaat volgens het OM om nakomelingen van „topkweekduiven en de winnaars van de prestigieuze grote prijzen van Marseille en Barcelona”.