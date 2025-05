VK overweegt eerder vrijlaten gedetineerden om cellentekort

Het land kampt net als Nederland met een cellentekort. Er wordt gevreesd dat er later dit jaar helemaal geen plek meer is in gevangenissen voor mannen in Engeland en Wales. De regering neemt volgens Sky naar verwachting de belangrijkste conclusies uit het onderzoek over. Daarnaast worden miljarden uitgetrokken om meer gevangenissen te bouwen.

Uit het onderzoek kwam eerder al naar voren dat de druk op gevangenissen de afgelopen kwart eeuw onder meer toenam doordat politici hard wilden optreden tegen misdaad. Straffen zijn daardoor steeds verder verhoogd.