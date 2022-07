De Nederlandse journalist Fréderike Geerdink is terug in Nederland nadat ze woensdag de Koerdische Autonome Regio in Irak was uitgezet. Ze stond op het punt om de grens met Syrië over te steken, voor een reportage voor De Groene Amsterdammer, toen ze door de politie naar het vliegveld in de Iraakse stad Erbil werd gebracht.