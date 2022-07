Waterleidingmaatschappij Limburg WML is tijdelijk gestopt met de inname van Maaswater voor het maken van drinkwater. WML nam die maatregel nadat in het Maaswater een onbekende stof werd aangetroffen, maakt het bedrijf vrijdag in een mail aan de inwoners van Noord- en Midden-Limburg bekend. Dat zijn de gebieden die van drinkwater uit de Maas worden voorzien. Zuid-Limburg krijgt standaard grondwater.