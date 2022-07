Een 52-jarige Nederlandse vrouw is overleden door een ongeluk tijdens een rit met een paard in Oostenrijk. Ze maakte in haar eentje een tocht, toen ze de controle over het dier verloor. Waardoor dat gebeurde is niet bekend. Ze probeerde het paard weer rustig te krijgen, maar dat lukte niet en ze viel voorover van het dier af. Met haar hoofd kwam ze op een grindpad terecht.