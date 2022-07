Het plan voor een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant is „niet wenselijk”, laat de gemeente Noordoostpolder weten, waartoe de plaats in Flevoland behoort. „We gaan het plan met de gemeenteraad bekijken en een standpunt innemen. Maar we merken bij de inwoners veel weerstand tegen extra vluchtelingen in de omgeving”, vertelt een woordvoerster van de gemeente.