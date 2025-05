OM eist celstraf tegen chauffeur om dodelijk ongeluk A27 Almere

Het slachtoffer was kort voor de fatale aanrijding achterop een andere vrachtauto gereden en was uit zijn auto gestapt. Een minuut later werd het slachtoffer aangereden door de vrachtwagen van verdachte Sjouke van K. uit Kollumerzwaag (Friesland). Van K. was op die vrijdagavond met tijdelijke verlichting voor wegwerkzaamheden onderweg naar Rotterdam.

Volgens het OM zat Van K. kort voor de aanrijding op zijn telefoon, waardoor hij het ongeluk 2 kilometer voor hem niet had opgemerkt. Hij zou tijdens de rit onder meer WhatsApp en Facebook hebben gebruikt, waardoor hij volgens het OM was afgeleid. De officier van justitie noemde dit woensdag in de rechtbank in Lelystad roekeloos rijgedrag. Ze eiste naast de celstraf ook een rijontzegging van drie jaar, waarvan twee voorwaardelijk.

De verdachte schampte eerst met 68 kilometer per uur de stilstaande personenauto van het slachtoffer en remde pas een seconde vooraf, zei de officier. Hij moet volgens haar de rem- en alarmlichten voor hem hebben gezien. Van K. ontkent dat hij op het moment van de dodelijke aanrijding was afgeleid door zijn telefoon en zegt geen alarmlichten te hebben gezien. „Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik ben er zelf ook kapot van”, zei hij tegen de nabestaanden. „Ik kan het niet terugdraaien.”