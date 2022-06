Na ruim anderhalf jaar onderhandelen is er een voorlopig akkoord bereikt over een EU-richtlijn over het minimumloon. Dat betekent niet dat Europa voortaan het minimumloon vaststelt. Er is alleen afgesproken dat de lidstaten streven naar een minimumloon dat toereikend is om van te kunnen leven en dat zij dat ook regelmatig checken. Met als norm minimaal 50 procent van het gemiddeld brutoloon of 60 procent van het mediaan brutoloon in het land.