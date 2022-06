In de stilte klinken de lage tonen van een cello. Het publiek luistert. En raakt ontroerd. In de muziek klinkt heimwee, verdriet, een gevoel dat niemand exact kan omschrijven, maar waar iedereen door wordt geraakt. Over dat gevoel gaat het nieuwe boek ”Bitterzoet” van de schrijfster Susan Cain, die eerder bestseller ”Stil” schreef.